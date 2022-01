© Copyright : DR

Kiosque360. A la veille du onzième congrès de l’USFP pour renouveler ses instances dirigeantes, Abdelkrim Benatiq s’est retiré de la course au poste de premier secrétaire du parti de la Rose. Il dénonce que c’est tout le principe d'égalité des chances qui serait bafoué. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’ancien ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et membre du bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Abdelkrim Benatiq, a annoncé le retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire du parti de la Rose. L’annonce a été faite à la veille du onzième congrès, qui se tient les 28, 29 et 30 janvier pour renouveler les instances dirigeantes du parti, et après le verdict de la justice ayant rejeté tous les recours pour annuler ou reporter cette assemblée nationale.



Dans un communiqué rendu public, il a appelé «les militants du parti à ouvrir un débat serein et profond capable de formuler des réponses aux défis de l’avenir», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 29 et 30 janvier.



Soulignant que «l’histoire de l’Union socialiste des forces populaires est plus grande qu’un congrès», Benatiq n’a pas caché sa surprise à propos du verdict de la justice ayant rejeté tous les recours. «Après des plaidoiries et des requêtes, qui ont touché le fond, et après la prolongation du délibéré, la justice a annoncé le rejet des recours», a-t-il précisé, faisant savoir que cette sentence l’a surpris, surtout que certaines requêtes concernaient des règles de procédure du règlement intérieur du parti.



Il a cité dans ce cadre les articles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223 et 225 du règlement intérieur du parti. En procédant à l’amendement de ces articles, Abdelkrim Benatiq a estimé que c’est «le principe d'égalité des chances qui a été bafoué». Et de souligner également «les recours déposés par Rachida Ait Himmi auprès du ministère de l’Intérieur, instance chargée du champ partisan».

Dans un entretien téléphonique avec le journal, il a affirmé qu’il ne soutiendrait aucun candidat dans cette course au poste de premier secrétaire de l’USFP, pour une éventuelle succession de Driss Lachgar. Les travaux du onzième congrès national de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), rappelle-t-on, ont été ouverts, vendredi matin à Bouznika, sous le signe «Fidélité, engagement et ouverture». Ces travaux, qui se poursuivront jusqu’à dimanche, se déroulent en format hybride présentiel et à distance via une plateforme principale et 12 régionales.