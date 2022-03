Rachid Talbi Alami a exposé le 20 mars 2022 en Indonésie, devant l’Assemblée de l’Union interparlementaire, la stratégie du Royaume du Maroc sur la lutte contre les changements climatiques et le développement durable.

© Copyright : DR

Le Maroc, à travers son président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a exposé ce dimanche 20 mars 2022, devant l’Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), qui se déroule en Indonésie, sa stratégie en matière de lutte contre les changements climatiques et le développement durable.

Intervenant lors de cette assemblée à laquelle participe une délégation de députés marocains, Rachid Talbi Alami a mis en garde contre les changements climatiques qui affectent notamment les pays du Sud, mettant l’accent sur le développement de l’énergie propre par le Maroc.

Le rôle de l’instance législative dans cette politique du Maroc, ainsi que l’intérêt qu’accorde le pays aux nouvelles technologies, à la formation et à l’éducation, ont été soulignés par le président de la Chambre des représentants, a indiqué une source parlementaire, interrogée par Le360. Rachid Talbi Alami a aussi évoqué la question de la préservation de la paix et de la stabilité, élément central dans la politique du Royaume.

Il faut rappeler que le Parlement marocain participe avec une délégation de haut niveau conduite par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et des membres de la section nationale auprès de l'UIP, aux travaux de la 144e Assemblée de l'Union interparlementaire, la 209e session du Conseil directeur de l'Union, et les réunions connexes, abritées par le Parlement indonésien, à Nusa Dua, du 20 au 24 mars 2022.

La délégation de la section parlementaire auprès de l’Union interparlementaire comprend, du côté de la chambre des Représentants, le député Ahmed Touizi du groupe PAM ainsi que la députée Khadouj Slassi du groupe socialiste, et du côté de la Chambre des conseillers, le conseiller parlementaire Kamal Aït Mik du groupe RNI, et le conseiller parlementaire Hassan Chamis du groupe PAM.

Le thème principal du débat général de la 144e Assemblée de l’Union interparlementaire s’articule autour de «L’objectif zéro émission: mobiliser les parlements pour agir concernant les changements climatiques». L'Assemblée devrait se conclure par l'adoption d'un document final sur le thème du débat général, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de résolutions, notamment celles relatives aux deux thèmes abordés par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationales, et la Commission permanente du développement durable.

La délégation parlementaire marocaine tiendra, en marge des travaux de l’Assemblée, des réunions avec les délégations participantes, dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale.