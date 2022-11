© Copyright : DR

Présent activement à la 2e Retraite conjointe entre le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine et le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, qui s’est tenue les 14 et 15 novembre à Durban (Afrique du Sud), le Maroc a mis en exergue le triptyque gouvernance locale, paix-sécurité et développement.

La délégation marocaine, conduite par l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a pris part, du 14 au 15 novembre à Durban en Afrique du Sud, à la deuxième Retraite annuelle conjointe entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) et le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP).

Lors de cette réunion, Mohamed Arrouchi a mis en exergue l’importance du triptyque gouvernance locale, paix-sécurité et développement, en rappelant le rôle des collectivités locales dans la promotion de la bonne gouvernance en Afrique, et son impact positif sur la paix et la stabilité et de développement dans le continent.

Pour leur part, les membres du CPS et du MAEP ont réitéré le rôle clé du triptyque gouvernance locale, paix-sécurité et développement en Afrique dans le renforcement de la participation des collectivités locales en Afrique, en tant que levier pour une intégration régionale et continentale efficace.

Une possible conférence sur cette thématique pourrait se tenir au Maroc. Sa tenue permettrait l’échange d’expériences entre autorités locales sur des thématiques d’actualité, telles que le changement climatique et la sécurité alimentaire, et renforcerait leur réseau, à travers la création d’une plateforme africaine des collectivités locales.

Organisée afin d’accélérer la réalisation des objectifs et des principes de l'Union africaine (UA), cette deuxième Retraite annuelle conjointe entre le CPS et MAEP s’est articulée autour de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain, la promotion et le respect des principes et institutions démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit, de la participation populaire et de la bonne gouvernance, ainsi que la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA.