Le nouveau directeur général de la Commission de l’Union africaine (UE), le Marocain Fathallah Sijilmassi va rejoindre son poste le 1er décembre prochain à Addis Abeba, a appris Le360 de source diplomatique.

«Le nouveau directeur général se prépare à rejoindre Addis Abeba, siège de l’Union africaine», a affirmé cette source, indiquant que le diplomate marocain va commencer à préparer sur place ses nouvelles fonctions à partir du 1er décembre.

Fathallah Sijilmassi devient ainsi le premier Directeur Général de l'histoire de la Commission de l'UA. Ce nouveau poste, créé au terme du 11e Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’UA en novembre 2018, entre dans le cadre de la réforme structurelle de la Commission de l’UA.

Le diplomate aura la tâche de préparer et de coordonner les travaux de toutes les structures et commissions de l’Union. Il sera le bras droit et le principal collaborateur de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de la paix de l’UA.

Diplomate de carrière, Fathallah Sijilmassi a occupé de hauts postes de responsabilité tant au Maroc qu'à l'étranger. En plus d'avoir été le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, il a aussi été l'ambassadeur du Maroc, à Paris et à Bruxelles.