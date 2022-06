© Copyright : DR

Laâyoune, chef lieu du nord des provinces sahariennes, abritera, pour la première fois, le lundi 4 juillet 2022, une rencontre entre le Parlement du Maroc et le Parlement andin, une institution législative qui regroupe plusieurs pays des Andes: la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili, a appris samedi Le360 de source autorisée.

«Cette session illustre de la manière la plus ferme et éclatante que les cinq pays du groupe andin soutiennent le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre ce conflit créé depuis 1975 par le régime militaire d’Alger», a affirmé cette source dans une déclaration pour Le360.

Lors de leur séjour, les députés du Parlement andin visiteront plusieurs projets de développement socio-économique de Laâyoune et s’enquerront de visu de la paix et la stabilité qui règnent dans cette région. La délégation du groupe andin doit également rencontrer des représentants d’ONG qui militent pour la promotion des droits économiques, sociaux et humains, selon la même source.

«Les généraux algériens qui violent systématiquement les droits de l’homme de leur peuple à travers des arrestations, des disparitions et des procès injustes divulguent à travers leurs marionnettes du polisario des mensonges et de fausses informations sur le Maroc», a ajouté cette source.

La session entre le Parlement du Maroc et celui du groupe andin sera co-présidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, lui-même un élu originaire de la ville de Laâyoune.

Cette rencontre sera clôturée par un communiqué final dit «La déclaration de Laâyoune». Le Parlement andin, créé en 1979, regroupe 25 députés issus des cinq pays qui le composent. Le Maroc a adhéré en 1996 à ce Parlement en sa qualité d’observateur.