Les délégations israéliennes et américaines, attendues mardi 22 décembre à Rabat, arriveront au bord d’un vol spécial... spécialement décoré pour l’occasion.

LY555: ce sera le numéro du premier vol direct reliant l’aéroport Ben Gourian de Tel Aviv à la capitale marocaine, Rabat.

Pour l’occasion, l’avion de la compagnie El AL sera décoré d’une khmissa (ou une hamsa comme on l’appelle en Israël), ainsi que d'un message de paix, écrit en trois langues, en plus des drapeaux marocain, israélien et américain.

A bord de ce vol très spécial, la délégation de haut niveau israélienne sera accompagné par une délégation américaine, menée par le conseiller du président américain Jared Kushner.

A Rabat, ils espèrent signer ce que The Jerusalem Post a qualifié de premier document historique entre le Royaume et Israël.