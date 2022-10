© Copyright : DR

Kiosque360. En attendant la présentation du bilan de la première année du gouvernement, on peut déjà énumérer certaines de ses actions les plus importantes. L’hebdomadaire La Vie éco, duquel est tirée cette revue de presse, en relève une douzaine.

Quand il a été porté aux affaires, il y a bientôt un an, le gouvernement Akhannouch ne se doutait certainement pas qu’il allait faire face à une année exceptionnellement difficile. Non seulement il fallait gérer la sortie progressive d’une crise qui a éprouvé les Marocains et accompagner la relance de la machine économique, mais il fallait également faire face à une année particulièrement sèche. Et pour ne rien arranger, il fallait aussi affronter des feux de forêt qui se sont déclarés un peu partout.



Tout cela n’a pas empêché le gouvernement de s’atteler à la mise en œuvre de son programme et à la poursuite des chantiers déjà engagés, écrit l’hebdomadaire la Vie éco dans son édition mise en ligne vendredi 7 octobre. L’hebdomadaire s’est arrêté sur les douze actions de l’Exécutif qu’il considère comme les plus remarquables. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire qu’il n’y en a pas d’autres.



Ainsi, à peine investi, le chef du gouvernement a annoncé, en novembre 2021, qu’il allait restituer aux entreprises des arriérés de TVA d’un montant de 13 milliards de dirhams. Non seulement l'effet de l'initiative a été palpable, mais elle lui a permis aussi d'obtenir la confiance des milieux d’affaires.



Sans attendre, l'Exécutif a également entrepris de prendre contact avec les syndicats. Pour la première fois dans l’histoire du Maroc, c’est le gouvernement qui est allé, au sens propre comme au figuré, vers les syndicats. Le dialogue a démarré dans deux secteurs, la Santé et l’Enseignement, et une fois la confiance restaurée -encore ce mot magique- le dialogue social a pris une dimension globale pour aboutir à l’accord du 30 avril.



Plus récemment, l’Exécutif a décidé d’assainir les relations d’affaires entre les acteurs et entre ces derniers et l’État. C’est pour cela qu’il s’est attaqué à la problématique des délais de paiement. Un projet de loi vient d’être adopté et une fois mis en œuvre, il va mettre complètement fin à ce problème.

Comme il s’y est engagé, le gouvernement s’est également attaqué à un chantier délaissé par les deux précédents gouvernements: la mise en œuvre effective de l’article 5 de la Constitution. C’est ainsi que l’Exécutif a mis en place un fonds pour sa concrétisation et entrepris les premières démarches pour l’intégration de l’amazigh dans la fonction publique.



En même temps, l’équipe Akhannouch s'est penchée sur la problématique de l’emploi. Les programmes «Forsa» et «Awrach», deux initiatives novatrices, ont été lancés et ont connu une réussite patente. Le gouvernement a également entrepris d’accélérer le chantier de la généralisation de l’AMO, pour ensuite s’attaquer à la généralisation de la protection sociale.



La généralisation de l’AMO ayant pour corollaire l’amélioration de la qualité des soins, l’Exécutif a lancé une réforme profonde du système de santé. Laquelle réforme a été entamée en même temps qu'une autre réforme tout aussi importante. La réforme de l’école publique et par la suite de l’université. Une attention particulière a été également accordée aux personnes vulnérables avec un programme spécial de soutien et d’accompagnement.



La nouvelle charte d’investissement, une autre réforme attendue depuis de nombreuses années, a été mise sur les rails. Le projet de loi y afférent vient de franchir la première étape du circuit législatif. Et comme l’investissement dépend en partie des procédures administratives, le gouvernement travaille également sur ce volet avec l’initialisation du processus de digitalisation globale de l’administration.

Pour finir, le gouvernement reste à l’écoute des citoyens et de ses partenaires. Un mécanisme de concertation a ainsi été engagé dans deux domaines: l'habitat et l’urbanisme et l’enseignement supérieur. Et ce, avec le lancement du dialogue national et les assises régionales de l’enseignement supérieur.