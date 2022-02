© Copyright : DR

Kiosque360. Une réunion entre le ministère du Transport et les professionnels a permis l’annulation de la grève nationale annoncée à cause du renchérissement des prix à la pompe. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les tensions étaient montées de plusieurs crans ces dernières semaines. Aujourd’hui, les prémices d’un apaisement se dessinent. Un accord entre le ministère de tutelle et les professionnels du transports et de la logistique semblent mettre fin aux menaces d’une grève nationale qui se profilait à l’horizon. Du moins, pour le moment.

Dans son édition du lundi 28 février, Al Akhbar rappelle que les professionnels du secteur menacent dpuis quelques jours d’une grève générale suite à la flambée des prix des carburants et face à laquelle le gouvernement est accusé de ne rien faire pour réduire son impact sur leur secteur.

Mais, suite à une rencontre entre les représentants des transporteurs et Mohamed Abdeljalil, ministre du transport, un accord a été trouvé, mettant ainsi fin à ces menaces. D’après le quotidien, les deux parties ont identifié cinq dossiers sur lesquels une commission technique mixte devrait se pencher en priorité. Et cela devrait commencer dès cette semaine.

D’après les éléments qui ont filtré de cette réunion entre le ministre et les transporteurs, et durant laquelle ces derniers ont listé les difficultés les plus importantes auxquelles ils font face, le renouvellement de la flotte des transporteurs fait partie des cinq dossiers en question. En fait, la problématique identifiée à ce niveau réside dans le fait que des transporteurs utilisent parfois des véhicules identiques, mais dont la charge globale autorisée est totalement différente. Un appel a été lancé pour trouver une solution urgente à ce problème qui entrave la compétitivité de certains transporteurs.

Les autres dossiers identifiés comme prioritaires concernent les conditions d’accès à la profession, et particulièrement dans le transport de marchandises, la mise en place d’un référentiel des prix pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que l’étude de la possibilité d’instaurer une indexation entre le prix du carburant et celui appliqué par les transporteurs. A ces dossiers, s’ajoute celui du registre des chargements auquel sont soumis les transporteurs. Un travail devra être mené en vue de le dématérialiser.

Pour l’heure, il semble que l’état d’esprit sur lequel s’est achevée la dernière réunion entre le ministère et les professionnels laisse présager un apaisement des tensions, en attendant de voir si le travail qui sera mené durant les prochains jours sur ces différents dossiers apportera ses fruits. D’ailleurs, comme le rapporte Al Akhbar, des représentations professionnelles ont immédiatement après la réunion appelé à l’annulation de la grève annoncée.