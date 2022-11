Le ministre des Sports en Côte d’Ivoire, Paulin Claude Danho, et le maire de Tanger, Mounir Laymouri, devant la plaque commémorative représentant le point kilomètre zéro de la voie de la coopération entre le Nord et le Sud de l'Afrique, à Tanger, mardi 1er novembre 2022.

VidéoL’inauguration de la plaque commémorative représentant le point kilomètre zéro de la voie de la coopération entre le Nord et le Sud de l'Afrique, a eu lieu hier, mardi 1er novembre 2022, à Tanger, en présence de personnalités issues de douze pays du continent.

Au cours des travaux de la 28e session du Comité exécutif de cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), la cérémonie d’inauguration de la plaque commémorative représentant le point kilomètre zéro de la voie de la coopération entre le Nord et le Sud de l'Afrique, décidée à Tanger, a eu lieu hier, mardi 1er novembre 2022, en présence de différents leaders et d'élus de gouvernements régionaux et locaux d'Afrique.

Une inauguration qui a eu lieu en musique, avec la participation de plusieurs groupes de différents pays qui ont témoigné du rôle important de Tanger, lieu de métissage culturel et civilisationnel.

Interrogé par Le360, le ministre des Sports de Côte d’Ivoire, Paulin Claude Danho, a indiqué qu’il s’agissait là d’une cérémonie très importante, qui marquait un point de départ de l’ensemble des collectivités africaines installées à Tanger, pour marcher résolument ensemble vers le développement.

«C’est un acte très symbolique et fort du rassemblement de l’Afrique au Maroc, à Tanger, pour améliorer la gouvernance locale et le développement des territoires en Afrique», a-t-il également ajouté.

Le maire de Tanger, Mounir Laymouri, a aussi souligné que la cérémonie d’inauguration de cette plaque représentant le point kilomètre zéro à Tanger témoignait aussi de la position géographique stratégique de Tanger, porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe.

L'édile a aussi voulu remercier les leaders et les élus des gouvernements régionaux et locaux africains de leur présence à cet évènement.