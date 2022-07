© Copyright : DR

Dans une correspondance aux walis et gouverneurs, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit appelle à réunir d'urgence les commissions préfectorales et provinciales instituées par la loi 36-15 relative à l'eau, les incitant à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer une gestion rationnelle des ressources en eau.

«Notre pays connaît une situation hydrique très critique, caractérisée par des taux de remplissage des barrages très faibles au niveau de la majorité des bassins hydrauliques du Royaume ainsi que des chutes de la productivité des ressources en eau souterraines», souligne le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, dans sa lettre adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissements du Royaume.

Face à cette situation de déficit, et en complément de la Circulaire n 1937 du 17 février 2022, poursuit Abdelouafi Laftit dans sa correspondance, les walis et les gouverneurs sont tenus de réunir d'urgence les Commissions préfectorales et provinciales instituées par l'article 89 de la loi 36-15 relative à l'eau, en vue de mettre en œuvre les actions nécessaires à une gestion rationnelle des ressources en eau et garantir l'approvisionnement en eau potable de la population.

Ces actions consistent particulièrement en:

- l'application de restrictions sur les débits d'eau distribués aux usagers.

- L'interdiction de l'arrosage des espaces verts et des golfs à partir des eaux conventionnelles (eau potable, eau de surface ou souterraine).

- L'interdiction du lavage des voies et places publiques par de l'eau potable.

- L'interdiction des prélèvements illicites d'eau dans les forages, les puits, les sources, les cours d'eau et les canaux de transport d'eau;.

- Le remplissage des piscines publiques et privées une fois par an. Ces piscines doivent être équipées d'un système de recyclage.

- L'interdiction de l'usage de l'eau potable pour le lavage des véhicules et engins.

Abdelouafi Laftit a conclu sa lettre par un appel aux services déconcentrés, aux collectivités territoriales, aux autorités locales et aux forces de l'ordre afin de veiller à la stricte application des dispositions nécessaires à ce propos.