Kiosque360. Un sondage du cabinet Sunergia révèle que les Marocains sont toujours aussi insatisfaits de la communication du gouvernement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les Marocains souffrent du manque de communication du gouvernement, et cela a été flagrant lors de la période durant laquelle la crise sanitaire battait son plein. Comme le rappelle Assabah dans son numéro du mercredi 13 avril, à l’époque, le manque de communication qui entourait la prise de certaines décisions avait même créé un climat de tensions qui, finalement, semble avoir coûté cher à l’ancien gouvernement lors des élections qui ont suivi.

L’Exécutif mené par Aziz Akhannouch semble avoir conscience de cette situation, au point d’avoir créé un département de la communication indépendant du poste de porte-parole du gouvernement. Mais cela sera-t-il suffisant pour que les Marocains retrouvent confiance dans le gouvernement. Rien n’est moins sûr!



Comme l’écrit Assabah, le manque de communication continue de marquer l’action gouvernementale, et une grande partie des Marocains ne ressentent pas une volonté du gouvernement de communiquer avec eux, encore moins dans un langage que le commun des citoyens peut comprendre.



Toujours d’après le quotidien, une récente étude menée par le cabinet Sunergia est venue conforter ce constat. A la question: "Pensez-vous que le gouvernement communique suffisamment?", les réponses reçues par le cabinet sont loin de ravir l’Exécutif. 61% des personnes sondées ont ainsi fait part de leur insatisfaction. La tendance est même générale, que l’on pose la question à la gent féminine ou masculine. Le taux des réponses reste le même chez les deux catégories.



En revanche, l’analyse des réponses en fonction de l’âge des sondés fait ressortir une tendance de fond pleine d’enseignements. En effet, il semblerait que les jeunes sont encore plus insatisfaits de la communication du gouvernement que leurs aînés, puisque 71% des 18 à 24 ans ont répondu négativement à la question. Chez les 25-34 ans, ce taux descend à 63%, mais reste tout de même supérieur à la moyenne générale. Comme le fait remarquer Assabah, il faut chercher parmi les personnes âgées entre 55 et 64 ans, ainsi que chez les plus de 65 ans, pour avoir un plus grand satisfecit vis-à-vis du gouvernement. Chez cette catégorie de la population, 24% à 26% se disent totalement satisfaits de la communication de l’Exécutif, soit les taux les plus élevés constatés lors de cette enquête.