Le Maroc pourrait abriter la prochaine édition du Sommet du Néguev, en janvier 2023, annonce la presse israélienne, citant des diplomates américains et moyen-orientaux.

Le nom du Maroc est avancé pour abriter la prochaine et deuxième édition du Sommet du Néguev, qui réunit, en plus des Etats-Unis et d’Israël, les pays signataires des Accords d’Abraham (le Maroc, l’Egypte, le Bahreïn et les Emirats arabes unis). Selon The Times Of Israel, qui cite des diplomates américains et moyen-orientaux, s’exprimant sous le sceau de l’anonymat, ce Sommet se tiendra dans le Royaume en janvier 2023, mais aucune date précise n’a encore été avancée.

Ce n’est pas la première fois que de telles informations circulent sur l’éventualité que le Maroc accueille un tel rendez-vous, d’une extrême importance pour le devenir des Accords d’Abraham.

L’été dernier, le nom de la ville de Dakhla avait été cité comme destination du prochain Sommet du Néguev. Un choix logique, quand on sait que de telles réunions doivent en principe se tenir dans une ville du désert, faisant ainsi référence aux problématiques à résoudre: sécurité alimentaire et ressources hydriques.

Mais bien avant la réunion au sommet au niveau des chefs de la diplomatie des six pays, une réunion préparatoire devrait se tenir, en novembre prochain, aux Emirats arabes unis.

Toujours selon la presse israélienne, il s’agira d’une réunion de six groupes de travail instaurés lors du Sommet de Sde Boker (dans le Néguev) les 27 et 28 mars 2022, et qui se penchent sur les problématiques de la sécurité alimentaire, de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et la sensibilisation à la tolérance. Le tourisme et la sécurité régionale seront également abordés.

Rappelons que le premier Sommet du Néguev, auquel avait assisté Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, avait été suivi, le 27 juin dernier, par une rencontre au Bahreïn en présence de diplomates de haut rang issus des six pays.

L’équation Netanyahou

La volonté des Américains et des Israéliens est de voir la Jordanie rejoindre ce club, mais Amman émet toujours des réserves en relation avec le conflit israélo-palestinien.

Mais une autre échéance pourrait jeter de l’ombre sur le prochain Sommet. En effet, les préparatifs de ce rendez-vous vont intervenir au moment de l’élection, en novembre, de la Knesset, donc de l’éventualité de voir émerger un nouvel exécutif israélien autour de Benjamin Netanyahou, qui représente l’aile dure sur la scène politique de l’Etat hébreu.

Dans tous les cas, l’Administration américaine affirme continuer à soutenir les Accords d’Abraham, et toutes les initiatives de rapprochement et de paix entre Israël et les Etats arabes.

«Comme l’a déclaré le Président Biden, contruire une intégration régionale –au Moyen-Orient ou au-delà- apporte prospérité et sécurité à tous, et cela restera une priorité pour les Etats-Unis», a déclaré un porte-parole du Département d’Etat américain au Times Of Israel.