Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, et son homologue italien, Dario Franceschini, le 16 juin 2022 à Naples.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a pris part hier, jeudi 16 juin 2022 à Naples (Italie) aux travaux de la conférence des ministres de la Culture de la région euro-méditerranéenne.

La conférence des ministres de la Culture de la région euro-méditerranéenne se tient du 16 au 17 juin à Naples. La rencontre à laquelle prend part le ministre de la Culture, Mohamed Mehdi Bensaïd, aux côtés de ses homologues de la région, vise à renforcer le partenariat et la coopération Sud-Sud dans les domaines culturels.

Les participants à la conférence des ministres de la Culture de la région euro-méditerranéenne, le 16 juin 2022 à Naples.

En marge de cet évènement, Mehdi Bensaïd s’est entretenu avec son homologue italien, Dario Franceschini, de divers sujets ayant trait au renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Italie dans le domaine culturel, outre l'échange d’expériences sur des thématiques liées aux industries culturelles.



Les deux ministres ont également abordé un certain nombre de questions en lien avec le patrimoine culturel et ont convenu d’échanger des expertises dans les domaines du cinéma et de la communication.

Mehdi Bensaïd a tenu également une réunion avec le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, au cours de laquelle ils ont eu des discussions approfondies autour des sujets d’intérêt commun, abordant notamment l'importance de la diplomatie culturelle, le rayonnement créatif et la place de la culture dans le rapprochement des peuples.

Mehdi Bensaïd rencontre le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, le 16 juin 2022 à Naples.

Le rendez-vous de Naples est une étape importante sur la voie de la mise en œuvre de plus de projets de coopération entre les pays euro-méditerranéens et le Sud dans les domaines culturels et créatifs.