Une série de rencontres menée hier par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, au cours du sommet des affaires Etats-Unis-Afrique visant à consolider l’investissement sur le continent. Aziz Akhannouch s’est notamment entretenu avec Alice Albright, la présidente de Millennium Challenge Corporation et Akinwumi Adesina, président de la BAD.

Une série de réunions bilatérales se sont tenues lieu hier, mercredi 20 juillet 2022 à Marrakech, au cours du sommet des affaires Etats-Unis-Afrique, au cours desquels le chef du gouvernement Aziz Akhannouch s'est entretenu avec Alice Albright, présidente de Millennium Challenge Corporation (MCC), accompagnée d’une délégation officielle. «L’objet de notre présence est double. Renouveler d’une part notre implication envers le Royaume du Maroc à travers le MCC, et consolider notre engagement envers le continent africain auquel nous avons consacré près de 9 milliards de dollars», a déclaré Alice Albright, la présidente de Millennium Challenge Corporation.

La réunion a porté sur les différents aspects du partenariat et de la coopération entre le Royaume du Maroc et l’instance présidée par Alice Albright, en plus d'étudier les voies et mécanismes d’accompagnement de la dernière phase du programme «Millennium Challenge», qui prend fin au mois de mars de l'année 2023.

Deux autres rencontres auxquelles ont pris également part Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Economie et des finances, Younes Sekkouri, ministre de l'Intégration Économique, du micro-Entrepreneuriat, de l'emploi et des compétences, et Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, ont porté sur la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique.

«Nous avons partagé des idées sur la meilleure manière d'accélérer l’intégration régionale pour l’Afrique. La BAD s’intéresse de près au retour d’expérience de projets comme Tanger Med, en vue de les partager avec les autres pays africains», a précisé Akinwumi Adesina, le président de la BAD.

Aziz Akhannouch s’est également entretenu avec Ron Busby, président de l'organisation à but non lucratif US Black Chambers, actuellement en visite au Maroc depuis Washington, accompagné d'une délégation.