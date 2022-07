© Copyright : DR

Les travaux de la 14e édition du Sommet des affaires États-Unis-Afrique ont démarré, mercredi 20 juillet 2022, à Marrakech, autour du thème «construire ensemble l'avenir».

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Sommet, qui se poursuivra jusqu'au 22 juillet, en partenariat avec le Corporate Council on Africa (CCA), connaît la participation notamment, d'une importante délégation gouvernementale américaine, de ministres africains et de décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d'affaires africains.

Offrant l'occasion d'établir des partenariats d'affaires tripartites Etats-Unis-Maroc-Afrique orientés vers l'avenir, ce Sommet représente aussi une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les Etats-Unis.

S'exprimant à l'ouverture de ce Sommet, Alice Albright, présidente du Millennium Challenge Corporation (MCC) a indiqué que ce Sommet des affaires se veut une occasion idoine pour établir de nouveaux partenariats, explorer de nouvelles opportunités et de collaborer davantage avec les partenaires africains, notant que le MCC veille à créer un «partenariat à long terme» avec ceux-ci à même de relever les défis actuels.

Ce Sommet démontrera l'engagement durable des Etats-Unis envers ses partenaires africains, a-t-elle souligné, relevant que celui-ci sera basé sur les principes de respect mutuel et d'intérêts et de valeurs partagés et ce, dans le but de renforcer les relations économiques.

Elle a également mis en avant les opportunités de croissance économique en Afrique, un continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avant de mettre en avant l'intérêt grandiose de participer à ce rassemblement de dirigeants des secteurs public et privé. De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a affirmé que les entreprises privées, avec le secteur public ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution des plus grands défis de l'Afrique, liés notamment à l'énergie, à la sécurité alimentaire, à l'éducation, à la transformation numérique et à la santé, notant que les entreprises marocaines sont prêtes à travailler main dans la main avec des partenaires américains et africains afin d'accélérer cette dynamique.



Chakib Alj a, en outre, indiqué que le continent africain dispose d'abondantes ressources renouvelables, telles que l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire, qui constituent une énorme opportunité à saisir et qui peuvent être transformées en une énergie très compétitive et verte pour couvrir les besoins du continent, mais aussi pour être exportées.

Il n'a pas manqué de souligner également que l'autonomisation de l’Afrique en termes de sécurité alimentaire est essentielle, faisant savoir qu'elle passe principalement par l'augmentation de la productivité agricole, la transformation des matières premières au niveau local pour une plus grande création de valeur ajoutée, la réduction des obstacles au commerce, l'amélioration de la compétitivité des entreprises agricoles et l'élargissement de la disponibilité des technologies agricoles et de l'eau.

Et de poursuivre que le continent dispose d'un potentiel énorme de ressources naturelles avec une grande capacité de transformation locale, ajoutant que ces atouts rendent l'Afrique non seulement très compétitive, mais en font aussi le continent de l'avenir, surtout si l'on tient compte de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui offre un accès immédiat à un marché de 1,2 milliard de consommateurs.

Cette zone de libre-échange reliera les marchés africains, sachant que le commerce entre pays africains ne représente que 16% du commerce d'exportation de l'Afrique, et accéléra aussi la construction de nouveaux écosystèmes industriels complémentaires liés aux chaînes de valeur mondiales.

La cérémonie d'ouverture de ce Sommet a été rehaussée par la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que du président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina. Elle a été marquée par la projection d'un message vidéo de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris.

Ce conclave sera marqué également par l'organisation de dialogues de haut niveau, de sessions plénières, de panels, de tables rondes et de side-events autour des priorités du continent en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'agriculture, de transition énergétique, de nouvelles technologies, d'infrastructures et d'intégration des écosystèmes industriels.