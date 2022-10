© Copyright : Hamdi Yara / Le360

VidéoUn accord de jumelage entre Laâyoune et Metz a été signé hier, lundi 24 octobre 2022. Il vise le renforcement des relations bilatérales de coopération, notamment en matières économique, culturelle et touristique.

Cet accord a été paraphé par le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid et le maire de Metz, François Grosdidier, en présence d’élus des deux villes. Cette convention ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat entre les deux parties dans les domaines économique, touristique, environnemental, associatif, culturel et sportif eu égard à l’essor notoire que connaît la région.

A cette occasion, le maire de Metz, François Grosdidier, a manifesté la volonté de sa ville de raffermir les relations commerciales avec Laâyoune. «La France est le meilleur ami du Maroc en Europe, et le Maroc est le meilleur ami de la France en Afrique. Et les deux continents ont besoin de ce trait d’union», a-t-il indiqué.

Un avis partagé par le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, qui a tenu à souligner que les deux villes ambitionnent via cet accord, de développer un partenariat équitable et profitable aux deux parties.

Pour sa part, le président de l'Agence d'attractivité de l'eurométropole de Metz, Cédric Gouth, a souligné que la convention signée entre les deux parties ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat.

Plus tôt dans la journée, la délégation d'élus français a tenu une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Elle s’est également rendue sur les chantiers d’envergure réalisés et ceux en cours et a été informée de la qualité des infrastructures éducatives, sportives, culturelles et socio-économiques et de santé s’inscrivant dans le cadre du modèle de développement des Provinces du Sud.