«Nous allons activer les commissions de contrôle. Nous n’allons pas jeter l’argent du peuple par la fenêtre». Ces propos, tels qu’ils ont été rapportés par le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 21 juillet, sont du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences.

Younes Sekkouri, en réaction aux multiples informations qui font état de possibles irrégularités dans le déploiement du programme Awrach, a promis de veiller à ce que l’enquête qu’il vient de lancer aille jusqu’au bout. Le quotidien lui-même affirme être parmi les premiers à avoir mis le doigt sur certains dysfonctionnements ayant entaché la conduite de ce chantier. A peine rentré du Hajj, poursuit le quotidien, et au lieu de tout nier, le ministre a, au contraire, salué toutes les personnes, y compris la presse, qui ont pu relever ou été témoins de ce genre de dysfonctionnement et les ont dénoncés.

Le ministre a assuré que son département a pris en compte toutes ces informations rapportant des irrégularités dans la mise en œuvre de ce projet et vient de lancer cette enquête pour tirer tout cela au clair. Pour le ministre, son département est soucieux de mener à bien ce chantier tout en veillant à ce qu’il atteigne ses objectifs. Le ministre a néanmoins tenu à assurer que si dysfonctionnements il y a, ils sont rares. Dans tous les cas, il s’agit d’une exception. De toutes les manières, le comité stratégique du programme Awrach suit de près l'avancement de ses travaux dans ses différentes étapes.

Cela dit, selon le ministre un total de 3.660 conventions pour la réalisation de chantiers temporaires ont été signées avec les conseils des préfectures et provinces. Il a également fait état du paiement des salaires pour 30.000 bénéficiaires à la fin du mois de juin. Younes Sekkouri qui intervenait, mardi, dans le cadre d’une session de questions orales à la deuxième Chambre a présenté, chiffres à l’appui, un rapport détaillé sur l’évolution de ce chantier.

Ainsi, souligne le quotidien, reprenant une partie de cet exposé, dans le cadre de la déclinaison territoriale du programme Awrach, qui couvre l'ensemble du territoire national, 2.637 chantiers temporaires ont été approuvés jusqu'à mi-juillet, avec 47.114 bénéficiaires, soit 49,07%. Le ministre a précisé que le nombre de bénéficiaires devrait atteindre 62.225 au cours des trois prochains mois, soit 64,76% de l'objectif tracé pour l'année 2022. Le taux des femmes bénéficiaires avoisine les 40%, a fait savoir le ministre cité par le quotidien.

Par ailleurs, Younes Sekkouri a tenu à préciser que tout ce qui a été réalisé à ce jour a été fait sans que l’on ait besoin d’émettre une quelconque circulaire ou un texte juridique pour inciter tout le monde à respecter la loi. C’est sans doute pour dire que l’opération se déroule dans la fluidité, la transparence et le respect des règles et des normes. Sur un ton optimiste, le ministre a laissé entendre que ce n’est qu’un début. D’autres projets, et donc des opportunités de travail, sont à venir.

Sur un autre registre, le ministre a confié que de nombreuses personnes engagées dans ces chantiers n’ont pas le moral au top. Cela est dû, explique-t-il, à la longue durée de leur inactivité. Ils sont restés trop longtemps sans emploi. Ce qui a poussé le ministère à contracter 150 cadres pour l’accompagnement psychique des bénéficiaires de ce programme.