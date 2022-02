© Copyright : DR

Dans une note datée du 17 février 2022, dont Le360 détient une copie, le ministre de l’Intérieur invite les walis et gouverneurs à assurer la mise en oeuvre nécessaire «d’une gestion rationnelle des ressources en eau disponibles».

Face à la rareté des pluies et à la baisse du niveau des eaux dans les barrages, le gouvernement passe à l’action.

Dans une note adressée aux walis des régions et gouverneurs des préfectures et des provinces du royaume, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit les invite à activer les commissions préfectorales et provinciales prévues par l'article 89 de la loi 36-15 relative à l'eau.

L'objectif est d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des actions nécessaires à une gestion rationnelle des ressources en eau disponibles pour la préservation de la ressource et garantir l'approvisionnement en eau potable dans des conditions satisfaisantes.

En outre, Laftit incite les walis et gouverneurs à prendre des mesures complémentaires. Ainsi, sept recommandations ont été formulées par la note du ministère de l’Intérieur:

- Le lancement de campagnes de sensibilisation à la protection des ressources en eau et à la rationalisation de la consommation d'eau;



- L'application de restrictions sur les débits d'eau distribués aux usagers;

- L'interdiction de l'arrosage des espaces verts à partir des eaux conventionnelles (eau potable, eau de surface et eau souterraine);

- L'interdiction du lavage des voies et places publiques à partir des eaux conventionnelles;

- L'interdiction des prélèvements illicites d'eau au niveau des forages, des puits, des sources et cours d'eau et des canaux d'irrigation;

- L'alimentation en eau potable par camions citernes de la population rurale touchée par le déficit hydrique;



- La multiplication des efforts de réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution et de production.