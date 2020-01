Sahara: quand Human Rights Watch blanchit l'assassin et accable la veuve et l'orphelin

Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch.

Encore un nouveau rapport à charge contre le Maroc signé Human Rights Watch, concocté sur la base de la source unique et inique, et où la victime est étrangement diabolisée et le bourreau, étonnamment innocenté. Tragi-comique!