© Copyright : DR

Sur fond d’intox rageuse distillée sur la centrifugeuse des réseaux sociaux, le polisario, avec l’aide des services algériens, a créé un faux compte au nom de la MAE espagnole, Arancha Gonzalez Laya, portant atteinte à sa réputation et lui imputant des déclarations hostiles au Maroc.

Nouvel épisode dans la campagne d’intox orchestrée par Alger et son appendice séparatiste à l’encontre de la cheffe de la diplomatie espagnole, accusée d’être «pro-marocaine». Outre les tombereaux d’insultes déversés à longueur de journée sur Arancha Gonzalez Laya, depuis sa mémorable sortie, le 23 février dernier, contre son homologue de Podemos, le Secrétaire d’État Nacho Alvarez, suite à l’entrevue scandaleuse qu'a eue ce dernier, le 21 février, à Madrid, avec une prétendue «ministre sahraouie», le polisario, avec l’aide des services algériens, a rétroqué via un coup misérablement sordide.

Le faux compte Twitter créé par les séparatistes polisariens au nom de la MAE espagnole, Arancha Gonzalez Laya.

© Copyright : DR

Il a créé un faux compte Twitter au nom de la MAE espagnole, lui attribuant des déclarations imaginaires qu’elle n’a jamais exprimées au sujet du Maroc.

Alertés, les services espagnols ont réagi rapidement en supprimant le faux compte créé au nom d’Arancha Gonzalez Laya, dans le dessein exécrable de porter préjudice à sa réputation, en lui attribuant sans autre forme de procès le «forfait de la servilité» envers le Maroc. Celui-là même que les très obséquieux dirigeants séparatistes témoignent, quarante-quatre ans durant, à leurs maîtres galonnés, terrés au Club des Pins, à Alger.

Le faux compte créé au nom d'Arancha Gonzalez Laya, supprimé par les services espagnols.

© Copyright : DR

Le rôle des services algériens dans l’orchestration de cette manoeuvre affreusement crasse, et dont la mise en scène est d’une médiocrité affligeante, n’est pas à démontrer. Pas plus que mercredi dernier, une visite de la MAE espagnole à Alger avait été annulée in extremis par les autorités algériennes, qui ont faussement prétexté que le MAE Sabri Boukaddoum devait assister ce jour-là à une activité officielle du premier ministre Abdelaziz Djerad.