Kiosque360. En mal de publicité et très contesté par les opposants à l’intérieur des camps, le Polisario joue la carte de Guerguerat. Les séparatistes essayent de faire passer ces manœuvres pour des mouvements de protestation civils. Mais le pot aux roses a été dévoilé.

Le Polisario cherche, depuis quelques temps, à «populariser» ses provocations à répétition dans la zone tampon de Guerguerat, en faisant appel à de faux civils pour perturber le trafic routier. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 22 septembre, que ces violations présentent, cette fois-ci, un caractère particulièrement grave puisque c’est la fermeture du passage commercial qui est visée. La direction du Polisario a, via un communiqué, tenté de nier son implication dans ces incursions dans la zone tampon, mais son mensonge a été révélé par des sources de l’intérieur des camps. D’ailleurs, toutes les informations en provenance des camps de Tindouf démontrent l’implication du Polisario dans le «jeu de Guerguerat». Sinon, comment expliquer la présence de Ould Sidi Moussa parmi les «baltajis» qui perturbent le trafic routier dans cette zone?

Ce dernier, que l’on a pu voir sur une séquence vidéo, est le porte-parole de ce qu’on appelle «le comité populaire», qui paralyse le trafic dans la zone tampon. Sans oublier le coordinateur politique avec la direction du Polisario, le dénommé Brahim Salem, qui a participé à l’organisation de cette opération de propagande. Plusieurs sources de l’intérieur des camps considèrent que les manœuvres près de la frontière maroco-mauritanienne visent à intimider les opposants à travers la constitution de bandes organisées. Ces dernières, indûment assimilées à des acteurs de la société civile, se transforment en milices pour terroriser les opposants à la direction du Polisario.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que cette énième provocation du Polisario survient alors que l’ONU met l’accent sur la nécessité d’éviter toute mesure susceptible de changer le statu quo dans la zone tampon. Sans oublier la mise en garde adressée au Polisario par le Secrétaire général, Antonio Guterres, quand les séparatistes ont proféré des menaces contre les participants au rallye «Africa Eco Race». La diplomatie marocaine avait d’ailleurs rapidement réagi, en début de ce mois, quand les éléments du Polisario avaient essayé de perturber le trafic commercial dans cette zone.

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc près de l’ONU, Omar Hilale, avait attiré l’attention du secrétariat général des Nations Unies et de la présidence du Conseil de sécurité sur la gravité des actes de provocation du Polisario dans le passage frontalier de Guerguerat. Le forum sahraoui «Forsatin» avait révélé, dans un rapport, qu’après l’échec du Polisario qui avait tenté d’asseoir son contrôle sur le passage de Guerguerat, il a commencé à envoyer ses éléments et ses «baltajis» pour perturber le trafic dans le but de faire à croire à la communauté internationale qu’il s’agissait d’une manifestation civile improvisée. Mais, précise le même document, le jeu de Guerguerat a été dévoilé et personne ne croit plus à un quelconque mouvement civil de protestation.