Déjouant une tentative de manipulation par la junte d’une rencontre avec des représentants du Polisario en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le Soudan du Sud dément officiellement toute reconnaissance de la «RASD» et apporte, dans un communiqué officiel distribué à New York, ses éclaircissements.

Le Soudan du Sud a déjugé la propagande véhiculée par l'Algérie et son pantin polisarien et rétablit la vérité sur sa position concernant la question du Sahara marocain.

La République du Soudan du Sud «reconnaît uniquement les Etats qui sont membres des Nations Unies», a indiqué le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mayiik Ayii Deng, dans une lettre officielle adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et distribuée à New York.

Le Soudan du Sud, sous le leadership de Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit, «salue Sa Majesté le Roi Mohammed VI» et «réaffirme sa détermination à renforcer davantage les relations entre les deux pays de manière à réaliser les intérêts de nos pays et peuples amis», a ajouté la même source.

Lettre officielle adressée par le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Mayiik Ayii Deng.

