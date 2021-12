De g à d: Staffan de Mistura, envoyé spécial du SG de l'ONU pour le Sahara et José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réitéré hier, vendredi 3 décembre 2021, à Rome, «tout le soutien de l'Espagne» à l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour «faciliter» la mission qui lui a été confiée.

Albares et De Mistura se sont rencontrés en marge de la Conférence des dialogues méditerranéens qui s'est tenue à Rome, a rapporté l’agence espagnole de presse Efe, citant des sources diplomatiques.

Il s'agit de la première rencontre de De Mistura avec l'un des ministres du Groupe des amis du Sahara occidental, qui comprend l'Espagne, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni, et qui sert de plateforme de consultation et de soutien aux travaux des Nations unies, a ajouté la même source.

Lors de cette rencontre, poursuit Efe, Albares a souligné la volonté du gouvernement espagnol de "collaborer étroitement" avec De Mistura pour promouvoir la recherche d'une solution politique mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.

Staffan de Mistura, italo-suédois, a été nommé en octobre dernier envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, succédant à l'Allemand Horst Köhler, qui a démissionné de ce poste, le 22 mai 2019.

Au cours de sa carrière aux Nations unies, Staffan de Mistura a été envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, offrant ses bons offices visant à promouvoir une solution pacifique à la crise syrienne.



Il a également servi en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Soudan, en Ethiopie et au Vietnam, entre autres.