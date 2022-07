Sahara: le plan d'autonomie, la solution «la plus crédible», selon Jose Bono, ancien ministre espagnol de la Défense

Jose Bono, ancien ministre espagnol de la Défense.

© Copyright : La Sexta (Capture image vidéo)

L’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara est la solution «la plus crédible et la plus raisonnable», a affirmé l’ancien ministre espagnol de la Défense et ex-responsable des services de renseignements, Jose Bono.