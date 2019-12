© Copyright : DR

Le Parlement du Paraguay vient d'adopter une nouvelle résolution "appuyant l’initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc".

Selon des sources diplomatiques, cette seconde résolution -la troisième du genre en moins de deux ans- a été approuvée en séance plénière le 11 décembre 2019 par la Chambre des députés paraguayenne.

Ses députés soulignent que la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à une solution qui ne peut être que "ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis ".

Le Parlement du Paraguay réaffirme que "l'initiative d’autonomie est la seule et unique base crédible et sérieuse pour une solution définitive, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale".

La Chambre des députés du Paraguay cite à plusieurs reprises l'Algérie en tant que partie à ce conflit au même titre que le Maroc.

En conclusion, la résolution paraguayenne se "félicite que le Maroc continue de prendre des mesures en faveur de la consolidation des droits de l’Homme, et appelle à "la protection des populations des camps de Tindouf à travers le recensement de ces dernières".