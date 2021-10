Sahara: Antonio Guterres confirme la présence en novembre 2020 d’éléments armés du Polisario, à El Guerguerat

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'adresse à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 21 septembre 2021.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a confirmé, dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, que les éléments armés du Polisario étaient bel et bien présents à El Guerguerat en octobre et novembre 2020, battant ainsi en brèche les vaines tentatives des séparatistes et de l’Algérie d’occulter cette vérité.