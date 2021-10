© Copyright : MAP

Plusieurs pays d'Amérique latine ont mis en avant, devant la quatrième commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, les efforts déployés par le Maroc en vue de trouver une solution définitive à la question du Sahara marocain.

La République dominicaine a exprimé, par la voix de sa mission permanente à l’ONU, son soutien aux efforts du Royaume en faveur d'une solution politique "crédible et acceptable" pour le Sahara.

Le représentant dominicain à l’ONU a également indiqué que son pays “apprécie, à leur juste valeur”, les efforts consentis par le Secrétaire général de l’ONU visant à trouver, avec toutes les parties concernées, une solution réaliste et durable au conflit autour du Sahara marocain.

L’ambassadeur, représentant permanent du Chili, Milenko Skoknic a plaidé en faveur d’une solution qui va contribuer à renforcer la stabilité et la sécurité dans la région, "qui est actuellement confrontée à des menaces sécuritaires croissantes et qui, comme toutes les régions du monde, a également été impactée par le covid-19 dans ses différentes dimensions".

La solution à ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans, ne contribuera pas seulement à la sécurité internationale et régionale, mais également aux processus de développement durable et à l’agenda 2030.

Il y a lieu de souligner aussi l’importance pour toutes les parties au conflit à “renouveler leur engagement afin de faire avancer le processus politique, a-t-il indiqué.