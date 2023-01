Revivez le point de presse conjoint de Nasser Bourita et Josep Borrell

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell.

Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse conjointe de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Le responsable européen est en visite au Maroc ces 5 et 6 janvier 2023.

Par Le360