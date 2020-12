© Copyright : DR

L’Organisation des Nations-Unies a dit jeudi espérer que la décision de reprendre les relations entre le Maroc et Israël, telle qu’annoncée suite à l’entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et le Président américain Donald Trump, puisse mener à des "développements positifs au Moyen Orient.

"Nous espérons que cela puisse (…) mener à des développements positifs dans les questions au Moyen Orient, notamment entre Israéliens et Palestiniens", a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général des Nations-Unies.

"Sur la question de la normalisation, il est clair que nous y sommes toujours favorables. Plus des pays ont des relations bilatérales, le meilleur il est pour le multilatéralisme, et pour la communauté internationale", a dit le porte-parole lors de son point de presse quotidien à New York, en réponse à une question sur cette annonce.

A l’occasion de l’entretien téléphonique avec le Président Trump, le roi a notamment réitéré l’engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et Sa détermination à continuer à contribuer efficacement et de manière constructive à une paix juste et durable au Moyen-Orient.