© Copyright : MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, présidera jeudi prochain le premier Conseil du gouvernement, marquant ainsi la reprise des activités ministérielles après les vacances d’été, a appris Le360 de source gouvernementale. Ce Conseil du gouvernent se tiendra à distance.

«Aziz Akhannouch a programmé un Conseil de gouvernement à distance, le jeudi 25 août, avec un ordre du jour en cours de finalisation», a-t-on indiqué de source gouvernementale.

Selon cette même source, plusieurs ministres ont commencé à reprendre leurs activités ce lundi 22 août.

Trois sujets d’actualité devraient être primordiaux au cours des travaux de ce premier Conseil, et en particulier les orientations du roi Mohammed VI contenues dans les discours de la Fête du Trône et du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Le débat gouvernemental devrait aussi porter sur les projets de loi concernant la réforme du système de la santé et de la protection sociale et de la Charte des investissements, selon cet interlocuteur.