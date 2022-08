© Copyright : DR

Le Département d’Etat américain, via l’Agence de coopération en matière de défense et de sécurité, vient d'approuver la vente au Royaume d’un système de commandement et de contrôle au sol, dédié au renseignement militaire. Le montant de cette transaction s’élève à 141,1 millions de dollars.

Le Royaume poursuite sa stratégie de perfectionnement de ses systèmes et outils militaire de défense, et vient de faire l'acquisition, à ce titre, d'un système de commandement et de contrôle au sol auprès des Etats-Unis. C'est via l’Agence de coopération en matière de défense et de sécurité que le Département d’Etat américain vient d’approuver la vente au Maroc d’un système de commandement et de contrôle au sol, comprenant également des équipements connexes, pour un montant de 141,1 millions de dollars.

Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 25 août 2022, la DSCA fait état de l’approbation par le Département d’Etat de cette transaction. Le Congrès américain a également été notifié. L’objectif de cette opération est «de soutenir la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis, en aidant un allié majeur non-membre de l’OTAN à renforcer sa sécurité», indique le document qui fait état de cette transaction.

Techniquement, il s’agit de six systèmes multifonctionnels d'intelligence et d'informations tactiques interarmées et des systèmes radio (MIDS-JTRS) incluant, entre autres, des terminaux, des bandes passantes, des applications cryptographiques, des outils de communications sécurisées et des supports logiciels.

Le deal comprend également la formation des éléments concernés parmi les Forces armées royales, des services d'assistance technique et un soutien logistique.

Ces nouveaux équipements, indique-t-on, participeront à améliorer la capacité du Maroc à faire face aux menaces présentes et futures en disposant d’outils et services performants de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) en temps opportun.

Il s'agit également là, pour le Royaume, de disposer de moyens de dissuasion face aux menaces régionales, le Maroc étant d'ores et déjà engagé à moderniser son armée, et totalement habilité à intégrer ces équipements au sein de ses forces armées.