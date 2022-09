Akhannouch, Ouahbi et Baraka, lors de la signature de la Charte de la majorité à Rabat.

Kiosque360. Le flou persiste autour d’une réunion des chefs des partis de la coalition pour discuter d’un éventuel remaniement ministériel. Le patron du PAM, Abdellatif Ouahbi, affirme que cette réunion n'est pas programmée. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les dirigeants de la coalition gouvernementale attendent le signal d’Aziz Akhannouch pour tenir une réunion au niveau des secrétaires généraux des trois partis de la majorité. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 6 septembre, que des sources indiquent qu’Akhannouch préfère organiser cette rencontre en dehors de Rabat, sans spécifier dans quelle ville exactement.

D’autres observateurs soulignent que les préparatifs vont bon train pour que les trois dirigeants se retrouvent à Agadir, ville dont le conseil communal est dirigé par Akhannouch. Mais, dans une déclaration à Al Ahdath Al Maghribia, le patron du PAM, Abdellatif Ouahbi, affirme que cette réunion n'est pas programmée dans un avenir proche.

Une réunion qui n’est donc pas à l’ordre du jour, malgré les rumeurs portant sur un éventuel remaniement ministériel ou encore l’approche de la rentrée politique. Mais Ouahbi considère que ce qui est publié sur les réunions de la majorité gouvernementale pour discuter d’un probable remaniement ministériel «demeure des fake news qui se sont répandues ces derniers temps». Certaines sources continuent toutefois d’affirmer que le sujet du remaniement ministériel serait au menu des discussions des trois partis de la coalition gouvernementale.



Le quotidien souligne que les dirigeants de ces trois partis ont choisi le silence face aux rumeurs sur les remaniements ministériels. Seul le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a évoqué ce sujet en déclarant que «le remaniement nécessite la combinaison de deux facteurs, politique et constitutionnel. Le premier volet a trait au débat au sein de la majorité et le second est lié aux dispositions constitutionnelles afférentes aux procédures des nominations». Une source ministérielle avait confié, auparavant, au quotidien Al Ahdath Al Maghribia, que le gouvernement ne sera pas remanié, au gré d'une information rapportée par Jeune Afrique.

Cette source faisait allusion à ce qu’avait publié cet hebdomadaire à propos d’un imminent remaniement qui serait marqué par le limogeage du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et de celui de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui. «D’ailleurs, ce remaniement prévu par ce magazine en août n’a pas eu lieu. Autant dire qu’aucune partie au sein du gouvernement ou de la coalition n’avait à commenter cette information au moment de sa publication», martèle la même source ministérielle.