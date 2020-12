Le président américain Donald Trump et le roi Mohammed VI (photomontage).

© Copyright : DR

Le Rassemblement national des indépendant (RNI, majorité) a qualifié d'historique la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, estimant qu'elle est de "portée stratégique", et qu'elle va profondément "transformer le développement de notre cause".

C'est Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du RNI, et responsable de la cellule Sahara dans ce parti qui a promptement réagi à la décision américaine.

Interrogé par Le360, le Mouvement populaire (MP, majorité) a lui aussi réagi positivement à cette reconnaissance, qui a fait l'objet d'une proclamation signé ce jeudi 10 décembre par le président américain Donald Trump.

Le Parti authenticité et modernité (PAM, opposition) a également salué la décision américaine, tout en appelant le Maroc à jouer les premiers rôles en faveur de la cause palestienne, comme il l'avait fait depuis 2002.

"Cette reconnaissance va amener d'autres capitales à suivre cette décision courageuse et rationnelle, d'autant plus que cela vient de la plus grande puissance politique", a estimé le numéro deux du RNI, premier parti à avoir réagi à la reconnaissance américaine.

"Cela créera un effet d'entraînement positif sur le reste du monde. La décision va marquer l'histoire et redynamiser les relations politique et économique avec cette puissance mondiale", a souligné Mohamed Aujjar avant d'ajouter que cela "renforcera aussi la position du Maroc comme leader régional et panafricain".

Le Royaume, selon ce dirigeant du RNI, sera "incontournable sur tous les dossiers sensibles et stratégiques du monde".

Mohamed Aujjar a rendu hommage à la solidité des relations américano-marocaines.

Abondant dans le même sens, le secrétaire général du MP a qualifié de "très importante la décision américaine".

"Nous ne pouvons que ce réjouir de cette décision historique d'autant plus qu'elle soutient un droit légitime du Maroc sur une partie de son territoire".

Le chef du MP a émis l'espoir que d'autres pays suivent la voie des Etats-Unis "la plus grande puissance du monde".

Quant à Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM, il a qualifié "de pas historique la décision américaine en faveur du Maroc".

"Nous souhaitons que d'autres capitales suivent la voie des Etats-Unis afin de mettre fin à ce conflit artificiel", a déclaré le numéro un de ce parti dans l'opposition.

Et de rappeler par ailleurs le rôle qu'a joué et que joue toujours le Maroc à la tête du Comité Al-Qods.

Quant à la relation avec Israël, "le Maroc, a-t-il ajouté, a toujours été du côté de la cause palestinienne".

Selon Abdellatif Ouahbi, "Il existe en Israël des juifs marocains qui ont toujours préservé leur allégeance à la monarchie marocaine. Nous soutenons Sa Majesté le Roi dans toutes ses initiatives qui servent l'intérêt du Maroc", a-t-il conclu.

Les autres partis politiques n'étaient pas joignables au moment où nous mettons en ligne.