Rachid Talbi Alami représente le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président réélu de la RDC

La cérémonie officielle d’investiture a eu lieu au Stade des Martyrs à Kinshasa, en présence de plusieurs chefs d’Etat et de délégation, de membres du corps diplomatique accrédité en RDC et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

À cette occasion, le président de la Chambre des représentants, accompagné par l’ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, a exprimé au président réélu les vives félicitations du roi Mohammed VI et ses vœux sincères de réussite dans la poursuite de sa mission au service du développement de sa nation et de la prospérité du peuple congolais.

Lire aussi : Rachid Talbi Alami représente le roi Mohammed VI à l'investiture du président de la Guinée équatoriale

Rachid Talbi Alami a également fait part au chef de l’État congolais de la volonté du Roi de raffermir les relations solides de coopération existant entre les deux pays et de les renforcer dans tous les domaines dans l’intérêt des deux peuples frères.

#RDC 20.01.2024|#Kinshasa

Le Président Félix Tshisekedi vient de prêter serment devant la Cour constitutionnelle, en jurant solennellement entre autres d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, et de sauvegarder l’unité nationale. pic.twitter.com/5iqsOOIpkY — Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) January 20, 2024

Selon les résultats définitifs de la présidentielle du 20 décembre 2023, confirmés par le Conseil constitutionnel, le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a recueilli 73,47% des suffrages.