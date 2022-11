© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoLors des travaux de ce samedi 19 novembre 2022, la commission préparatoire du 14e congrès du Mouvement populaire (MP, opposition) a enregistré le fait que le charismatique secrétaire général sortant, Mohand Laenser, n’est pas candidat pour se succéder à lui-même. Driss Sentissi, chef des députés harakis au Parlement, n’est pas non plus candidat.

«Ni Ssi Mohand Laenser, ni moi-même ne sommes candidats pour briguer un mandat à la tête du MP», un parti fort implanté dans le monde rural, a affirmé dans une déclaration pour Le360 Driss Sentissi, président du groupe du MP à la Chambre des représentants et également président de la commission préparatoire du 14e congrès du parti prévu du 25 au 26 novembre 2022 au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Un autre élément important a circulé, aujourd’hui, au sein des rangs du MP. Il concerne la création, aux côtés du futur secrétaire général, d’un conseil, dont la présidence sera confiée à Mohand Laenser. Ce conseil aura pour tâche d’accompagner la marche du parti en dictant des orientations et des décisions à prendre par le parti. La naissance dudit conseil figure dans un projet de règlement intérieur proposé à l’adoption par la commission préparatoire, puis par le 14e congrès.

Concernant le poste de nouveau secrétaire général, Driss Sentissi a déclaré que «l’opération des dépôts des candidatures a été ouverte ce samedi 19 novembre 2022 et va se poursuivre jusqu'au mardi 22 novembre à midi.

Au sein du parti de l’Epi, on n’exclut pas les candidatures de plusieurs membres du bureau politique sortant, dont celles de Mohammed Ouzzine et de Mohamed Moubdii. Des noms comme Mohamed Hassad et Saaïd Amzazi sont aussi avancés par des militants. La liste des candidatures officielles pour l’élection du nouveau secrétaire général sera révélée mardi prochain lors d’une conférence de presse du MP.

Le parti de l’Epi compte 28 sièges à la Chambre des représentants et 12 à la Chambre des conseillers. Le Mouvement populaire est un parti de centre-droite, créé en 1957 par Mahjoubi Aherdane, d'idéologie amazighiste et ruraliste.