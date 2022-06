© Copyright : Fattoumi - MAP

Kiosque360. Il semblerait que l’un des plus anciens secrétaires généraux d’un parti politique au Maroc s’apprête à tourner la page en ne se présentant pas à sa propre succession. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est sans nul doute la page la plus importante de l’histoire du Mouvement populaire qui s'apprête à être tournée. Le parti de l’Epi est sur le point d'entamer une nouvelle ère où il ne sera plus dirigé par Mohand Laenser, l'une des figures politiques les plus anciennes et secrétaire général du MP durant de longues décennies.





C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du lundi 13 juin, expliquant que le leader du MP a fait savoir aux siens qu’il ne comptait pas se présenter pour un nouveau mandat. Le journal ajoute que les membres du Mouvement populaire préparent actuellement la préparation du prochain congrès national du parti. Dans ce cadre, tous espèrent arriver à une entente afin qu’un candidat unique faisant l’unanimité se présente à l’élection du poste de secrétaire général. Ce ne sera certainement pas chose facile, vu que ce poste est particulièrement convoité.

Dans sa tentative de savoir qui pourrait être le successeur de Mohand Laenser, Al Ahdath Al Maghribia a posé la question à Driss Sentissi, l'un des leaders du parti. Mais pour ce dernier, il est encore tôt pour parler des candidats à la succession de l’actuel secrétaire général. Pour la même source, les portes seront ouvertes à tous ceux qui aspirent à prendre les rênes du parti, lorsqu’il sera temps. En attendant, le plus important pour Driss Sentissi est que la commission en charge de l’organisation du prochain congrès termine son travail dans les meilleures conditions et qu’elle présente les rapports et documents qui permettront de mieux appréhender la nouvelle phase organisationnelle dans laquelle devrait entrer le MP.

Comme l’explique la publication, l’un des documents attendus de cette commission est le projet de nouveaux statuts pour lesquels un grand nombre de propositions d’amendement ont été soumises, parmi lesquelles la constitution d’un Conseil d’administration du parti. Cette optique est d’ailleurs dénoncée par certains leaders du MP, qui redoutent qu'il s'agisse d'un stratagème permettant à l’actuel secrétaire général de se maintenir à la tête du parti avec des pouvoirs encore plus prononcés. C’est en réponse à cela que Driss Sentissi confie au quotidien que Mohand Laenser a déjà fait savoir à ses confrères qu’il ne comptait pas briguer un nouveau mandat.

Quoi qu’il en soit, souligne la publication, un grand flou entoure encore les nouveaux postes qui seront créés dans le cadre des nouveaux statuts. Il faudra attendre le prochain congrès pour y voir plus clair. Mais en attendant, le journal avance que c’est Mohamed Ouzzine, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est pressenti à la tête du Mouvement populaire une fois que Mohand Laenser aura libéré le siège qu’il occupe depuis plusieurs années.