© Copyright : DR

Même s’il ne l’a pas annoncé officiellement, le régime algérien a activé ses porte-voix pour exprimer son soutien à la France, opposée hier au Maroc en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. Alger affirme ainsi porter haut le drapeau de l’ancien colonisateur, dont il ne cesse pourtant de fustiger la «barbarie» à travers sa propagande «mémorielle».

Battus hier aux portes de la finale du Mondial 2022, les Lions de l’Atlas resteront à jamais la première équipe arabo-africaine à avoir disputé une demi-finale de Coupe du monde.

Une énorme réalisation, qui porte un coup de massue au régime politico-militaire algérien, qui traverse actuellement la période la plus stressante qu’il ait encore jamais connue, surpris qu’il l'est par le parcours sans précédent de l’équipe nationale marocaine dans la compétition reine du sport mondial, un parcours salué dans le monde entier.

Les Lions de l’Atlas, malgré leur première défaite, hier soir à Doha, poursuivent leur héroïque épopée. Ils joueront à nouveau samedi prochain la petite finale contre la Croatie, en vue de tenter d’arracher une place sur le podium de ce Mondial. Le calvaire du régime algérien est encore loin d'être fini, comme l’ont montré les médias qui lui sont affidés, qui ont évité, une fois encore, de citer le nom du Maroc, car ils savent pertinemment que sa défaite face à la France a, en fait, un goût de grande victoire.

Ainsi, le site algeriemaintenant a jubilé en titrant que «la France affrontera l’Argentine en finale du Mondial», alors que son confrère echoroukonline est allé encore plus loin en annonçant en titre «Une finale historique entre la France et l’Argentine»…

En ce qui concerne l'inénarrable télévision publique algérienne, dont le directeur général a été limogé pas plus tard que le week-end dernier pour avoir fait allusion au match Maroc-Portugal, ses présentateurs sont restés cette fois-ci muets comme des carpes, au même titre que l’APS, l'agence de presse officielle du pays.

Mais est-il vraiment paradoxal que le régime algérien supporte l’équipe de France et non celle du Maroc? Non, vous diront les militants du Hirak algérien, qui ont toujours considéré les généraux qui les gouvernent d’une main de fer comme étant les continuateurs de la politique coloniale, via une dictature de sang et de feu, qui perdure depuis 1962.

Ce qui peut paraître paradoxal, c’est qu’en dépit de toute la propagande et la littérature sur la colonisation et la «mémoire», que ne cesse de distiller ce régime, en versant des larmes de crocodile sur des millions de chouhada (des martyrs) dont il ne sait pas le nombre exact, et qu’il gonfle souvent en annonçant des chiffres fantaisistes, c’est finalement sa haine contre le Maroc qu’il exhibe au grand jour.

Une haine d’autant plus féroce que le régime algérien en arrive à violer les sacralités mêmes de son pays, puisque l’hymne national algérien continue à conserver en bonne place un couplet hostile (reproduit ci-dessous) à cette France, qu’il se met à soutenir aujourd’hui.

«Ô France !

le temps des palabres est révolu

Nous l’avons clos comme on ferme un livre

Ô France !

voici venu le jour où il te faut rendre des comptes

Prépare-toi ! voici notre réponse…»

Il ne fait aucun doute qu’un hymne de la fraternité a été scandé hier, en début du match Maroc-France, dans tous les foyers et les cafés algériens, en soutien aux Lions de l’Atlas. Car le peuple algérien n’est pas ingrat, contrairement à son régime, qui l’étouffe. Il se rappelle toujours que lors de la victoire des Fennecs en Coupe d’Afrique des nations en 2019, au Caire, les Marocains ont exulté après avoir supporté jusqu’au bout les Algériens.

Le peuple algérien n’a pas oublié non plus le message de félicitations chaleureuses que lui a adressé le roi Mohammed VI, via le président algérien intérimaire de l’époque, feu Abdelkader Bensalah, suite à ce sacre de l’équipe nationale du voisin de l’Est.

Malgré toute la propagande pan-arabiste que le régime algérien vient d’étaler, en déclarant qu’il allait cimenter les rangs arabes et gommer toutes les bisbilles qui divisent les membres de la Ligue des Etats arabe, organe que préside actuellement l’Algérie, jamais le président Abdelmadjid Tebboune, contrairement à ses pairs africains, arabes, asiatiques, européens, américains, etc., n’a adressé de message au Cabinet royal, pour féliciter le Roi du Maroc et le peuple marocain de cette page historique que les Lions de l’Atlas viennent d’écrire.

Avec une telle attitude haineuse, l’Algérie dévoile son vrai visage et s'enfonce davantage dans son isolement, qui n’est plus seulement régional ou continental, mais qui est devenu mondial.