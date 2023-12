Programme de soutien pédagogique: les directeurs des écoles font de la résistance

Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

A peine le programme national de soutien scolaire lancé, voilà qu’il bute déjà sur des obstacles. Le premier de ces obstacles, ce sont les directeurs des écoles. Ces derniers font de la résistance, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 4 décembre.

L’association des directeurs des écoles primaire a décidé de boycotter le processus en s’abstenant de convoquer les élèves pour suivre, à compter de ce lundi 4 décembre, les cours de rattrapage, explique le quotidien. Pour l’association, la présence des directeurs dans les écoles pendant les vacances scolaires n’est pas légale. L’association avance que cette éventualité ne figure pas dans la convention de partenariat signée avec la compagnie d’assurance. Les directeurs ne sont donc pas couverts pendant les périodes de vacances.

Cela dit, soutient la représentation des directeurs des écoles primaires, «il est impossible de mettre en exécution les solutions proposées par le ministère sans l’implication des enseignants». Ces derniers étant actuellement en grève, «boycottent les conseils de l’établissement, ainsi que toutes les activités estivales et les activités extrascolaires».

Dans un communiqué diffusé par l’association, qui compte près de 8.000 directeurs d’ écoles primaires, repris par le quotidien, «le programme de rattrapage n’est qu’une solution de rafistolage».

Les directeurs se plaignent d’ailleurs de ne pas avoir été associés à la mise en place de cette mesure. De toutes les manières, insiste l’association dans son communiqué, «il est impossible de garantir la présence de tous les élèves dans les écoles pendant les vacances, ce qui est en soi une atteinte au principe de l’égalité des chances».

Cela étant, rappelle Assabah, le ministère de l’Éducation nationale vient d’annoncer le lancement d’un programme national de soutien pédagogique. Ce programme est destiné aux élèves des établissements publics dans différentes régions du Royaume et se déroulera pendant les deuxièmes vacances intermédiaires, soit du 4 au 10 décembre.

C’est une initiative qui intervient suite à la réunion du 27 novembre, du Chef du gouvernement avec les représentants des syndicats les plus représentatifs de l’enseignement, signataires de l’accord du 14 janvier 2023. Le gouvernement a, soit dit en passant, répondu favorablement aux revendications de ces syndicats, notamment le gel du statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale en vue de son amendement.

Ce programme s’appuie sur la gratuité du soutien pédagogique dans le but de consacrer l’égalité des chances entre les élèves, l’exploitation des résultats scolaires et des opérations d’évaluation des acquis en vue de préciser le ciblage, la diversification des mécanismes et formes de soutien afin qu’ils soient en harmonie avec les spécificités locales.

Cette initiative s’inscrit aussi dans la continuité du processus de réforme de l’école publique, ainsi que de la mise en œuvre des engagements de la feuille de route 2022-2026 et de son cadre opérationnel 2023-2024. Ses engagements visent à augmenter le nombre d’élèves du primaire maîtrisant les apprentissages de base, en leur permettant l’acquisition de connaissances et de compétences à même de leur permettre de réussir leur parcours scolaire et professionnel.