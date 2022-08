© Copyright : Ambassade américaine au Maroc

Sur instruction du roi Mohammed VI, le général de corps d’armée El Farouk Belkhir, Inspecteur général des Forces armées royales, a reçu hier, lundi 22 août, Todd R. Wasmund, nouveau commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l'armée américaine-Afrique. C'est le premier déplacement dans le continent du responsable américain.

Pour sa première visite dans le continent africain, le général major Todd R. Wasmund, nouveau commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l'armée américaine-Afrique, choisit le Royaume.

Sur instruction du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales, le responsable américain a été reçu hier, lundi 22 août, par le général de corps d’armée El Farouk Belkhir, Inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la Zone Sud. Cette réception s’inscrit dans le cadre d’un séjour de deux jours au Maroc, entamé le 21 août, du responsable américain. Le Royaume est le tout premier pays d’Afrique auquel se rend le général major Todd R. Wasmund depuis sa prise de fonction en juillet dernier.

Au cœur des échanges entre les deux responsables militaires, indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, des questions d'intérêt commun en matière de sécurité.

«Le Maroc dispose d'une armée hautement compétente et professionnelle qui fait face aux menaces à la sécurité régionale avec une vision et un leadership exceptionnels», a déclaré Wasmund à cette occasion. «L'armée américaine reste déterminée à dialoguer avec ses partenaires africains sur leurs priorités et à continuer de coordonner la formation et les opérations de coopération en matière de sécurité sur le continent», a-t-il ajouté.

Pour le nouveau commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l'armée américaine-Afrique, «la sécurité des Etats-Unis et de l’Europe est inextricablement liée à la sécurité en Afrique», a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première des nombreuses visites aux partenaires africains que Wasmund prévoit dans les mois à venir. SETAF-AF est responsable de la coordination de toutes les activités de l'armée américaine en Afrique, dont l’opération African Lion qui se déroule chaque année dans le Royaume.