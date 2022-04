© Copyright : DR

Kiosque360. Une enquête du HCP montre que l’indice de confiance des ménages a atteint un niveau très bas, jamais égalé, face à l’augmentation des prix des denrées alimentaires et la détérioration du pouvoir d’achat. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Une enquête de conjoncture menée par la HCP montre que le niveau de confiance des ménages marocains a connu une dégradation sans précédent au cours du premier trimestre 2022, pour atteindre son plus bas niveau depuis 2008.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 15 avril, que les ménages prévoient une nette détérioration de leur niveau de vie durant les prochains mois. Une situation qui entrainera plus d’érosion du pouvoir d’achat et plus de difficultés à subvenir aux besoins de la vie quotidienne.

Une confiance qui a atteint son niveau le plus bas depuis le lancement de l’enquête de conjoncture auprès des ménages en 2008. Le HCP a indiqué que le calcul de l’indice de confiance des ménages se fait sur la base de sept indicateurs dont quatre se rapportent à la situation générale. Les cinq autres concernent la situation privée des familles comme le développement du niveau de vie, le chômage, l’opportunité d’acheter des biens durables et l’évolution de leur situation financière.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les résultats de cette enquête montrent que les ménages constatent la détérioration de leur niveau de vie et prévoient une hausse considérable du chômage. Ils considèrent, en outre, que la conjoncture actuelle ne permet pas l’achat de biens durables. Du coup, les ménages se disent plus pessimistes quant à leur capacité d’épargne, vu la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires.

Les données chiffrées du HCP confirment cette donne puisque 75,6% des ménages estiment que leur niveau de vie a considérablement baissé et 98,1% déclarent que les prix des denrées alimentaires ont augmenté durant les douze derniers mois. Des prix, ajoutent 76,9% des ménages sondés, qui vont continuer à augmenter tout comme le taux de chômage, puisque 87,4 % d’entre eux prévoient qu’il va continuer à grimper durant les 12 prochains mois.