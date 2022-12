© Copyright : Fahd Rajil

VidéoLe gouvernement, par la voix de son porte-parole, Mustapha Baitas, a qualifié son bilan socio-économique 2022 de positif, soulignant avoir limité le taux d’inflation et débloqué 38 milliards de dirhams pour soutenir les prix des produits de première nécessité via la caisse de compensation.

«En 2022, le gouvernement compte à son actif plusieurs réalisations, en particulier la mise en œuvre de la protection sociale qui a bénéficié aux Ramédistes ainsi qu’à plusieurs catégories sociales telles que les professions libérales», a affirmé le porte-parole, interrogé par Le360, lors du point de presse hebdomadaire du Conseil du gouvernement, le 29 décembre 2022.

Mustapha Baitas a ajouté que «le pouvoir d’achat des citoyens a été préservé à travers plusieurs mesures, en particulier les aides au maintien des prix assurées par la Caisse de compensation (38 millions de dirhams à décembre 2022) et ceux des hydrocarbures pour les professionnels de transport. «Nous allons atteindre en décembre 2022, une enveloppe de 5 milliards de dirhams en faveur des professionnels du transport».

Mustapha Baitas a, en outre, salué les actions du gouvernement déployées en faveur des fonctionnaires de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé.

«La réforme des statuts de ces catégories de fonctionnaires vise notamment la hausse des salaires et l’amélioration des conditions de travail», a assuré le porte-parole, par ailleurs ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Pour ce dernier, l’année 2023, «qui s’annonce sous de bons auspices», verra l’entrée en vigueur, pour la première fois, du système de «ciblage des populations défavorisées», afin de les faire bénéficier des aides et du soutien aux prix des produits de large consommation.

Ce mécanisme, mis au point par le ministère de l’Intérieur, va permettre la distribution des aides et des subventions directement aux seuls citoyens démunis. Ce nouveau mécanisme viendra remplacer le soutien généralisé tel qu’il se pratique actuellement et qui profite à l’ensemble de la population y compris aux plus nantis qui bénéficient également du soutien des prix supporté par la Caisse de compensation.