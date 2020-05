© Copyright : DR

Kiosque360. Le groupe parlementaire du PAM a décidé de congédier les experts engagés, durant le mandat de Hakim Benchamach, pour conseiller les députés. Un rapport remis au bureau politique souligne l’inefficacité de ces contractuels qui coûtent au parti des dizaines de milliers de dirhams par an.

Le président du groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants, Rachid Labdi, a annoncé que les députés du parti avaient décidé de se passer des services des «experts» engagés pour des missions parlementaires du temps de l’ex-secrétaire général, Hakim Benchamach.

Dans un communiqué qu’il a lui-même signé, Labdi indique que la plupart des membres du groupe parlementaire conviennent de l’inefficacité de cette expertise, adoptée depuis le début de la législature actuelle. D’ailleurs, ajoute-t-il, cette inefficacité a souvent fait l’objet de protestations parmi les députés, durant les réunions du groupe parlementaire, et ce depuis le début de cette mandature. Les membres du bureau ont donc décidé de réviser ce système en adoptant une autre formule intelligente et plus efficiente.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 13 mai, que le chef du groupe parlementaire a tenu à préciser que cette décision, politiquement sensée et responsable, n’avait rien d’un règlement de comptes, contrairement à certaines accusations sans fondement. Le groupe parlementaire du PAM a adopté une feuille de route axée sur les grands pôles chargés de la législation, du contrôle, de la presse et de l’administration.



Il faut rappeler que le Secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a reçu un rapport concernant les missions confiées auxdits experts engagés par l’ancienne direction. Ce rapport, qui a été lu lors de la dernière réunion du bureau politique, a révélé les limites de ce travail et des compétences des experts contractuels tout au long du mandat de Hakim Benchamach. Il faut donc, conclut le rapport, résilier leurs contrats, d’autant qu’ils coûtent au parti des dizaines de milliers de dirhams par an.