Après l’incident diplomatique provoqué par le président tunisien à l’encontre du Maroc à Tunis, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu ce vendredi 2 septembre 2022 un entretien téléphonique avec son homologue du Japon, Yoshimasa Hayashi, a appris Le360 de source autorisée.

Cet entretien téléphonique, réalisé par visioconférence, a porté notamment sur l’excellent partenariat existant entre les deux pays, ainsi que sur les perspectives de son développement, a indiqué une source diplomatique.

Un entretien qui intervient après la réunion du 8e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), tenu les 27 et 28 août, à Tunis.

Cette rencontre en Tunisie avait été entachée par la présence du chef des séparatistes du Polisario grâce à une complicité avérée du régime militaire algérien et du président tunisien, Kaïs Saïed. En signe de protestation, le Maroc avait quitté la conférence et décidé de rappeler son ambassadeur pour consultation.

A ce propos, le Japon a dénoncé et exprimé son refus de la participation des séparatistes du Polisario à la 8e conférence de la TICAD. La délégation japonaise a fait une déclaration lors des travaux de la première séance plénière du sommet de la TICAD-VIII, dans laquelle elle réaffirme que «la TICAD est un forum de discussion sur le développement de l’Afrique» et que «la présence de toute entité, que le Japon ne reconnaît pas comme un Etat souverain, aux réunions liées à la TICAD 8, y compris la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion au sommet, n’affecte pas la position du Japon concernant le statut de cette entité».

Cette déclaration vient confirmer la position déjà exprimée à maintes reprises par Tokyo selon laquelle les invitations au sommet, qui devaient émaner exclusivement et conjointement de la Tunisie et du Japon, n’ont été adressées qu’aux Etats officiellement reconnus par Tokyo et l’ONU.

Il faut aussi rappeler que le Japon avait d’ailleurs marqué officiellement dès le 19 août 2022 son rejet catégorique et sans équivoque de l’invitation qui avait été lancée la veille par la commission de l’Union africaine à l’entité séparatiste pour assister au sommet.