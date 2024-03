Parlement: le PJD s’attaque aux cadeaux

Depuis qu’il a été éjecté par les électeurs le 8 septembre 2021, le PJD a repris son discours moralisateur d’avant son accès au gouvernement. La dernière trouvaille du parti islamiste c’est de traquer les cadeaux et autres présents reçus par les personnalités publiques.

Le PJD s’intéresse plus particulièrement aux personnes soumises à l’obligation de déclaration du patrimoine. D’après le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son numéro du lundi 11 mars, le groupement parlementaire du PJD à la première Chambre vient de déposer une proposition de loi dans ce sens. Laquelle proposition suggère d’infliger une amende à toute personnalité publique qui reçoit un cadeau d’une valeur supérieure à 100.000 dirhams. Et que le montant de l’amende soit exactement le double de la valeur du présent reçu. En plus, bien sûr de la saisie de l’objet en question.

Sont visées par cette proposition de loi, relève le quotidien, toutes les personnes physiques soumises à l’obligation de déclaration du patrimoine, qu’elle soit désignée, nommée ou élue pour un mandat limité ou pour une durée indéterminée. Il s’agit des personnes auxquelles ont été confiées les attributions de l’autorité publique ou qui travaillent au sein des services de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements et des entreprises publiques, que ce soit contre rétribution matérielle ou non.

Par extension, le texte vise toute autres personnes ayant qualité de fonctionnaires publics et toutes les personnes désignées par le corps de la magistrature pour des missions d’ordre judiciaire, sans oublier aussi les associations, les partis politiques et toute personne liée par un contrat à l’État.

Selon le texte déposé à la première Chambre et qui a été repris par Assabah, les personnes citées doivent s’abstenir d’accepter des cadeaux pour elles-mêmes ou pour des personnes de leur entourage.

Par contre, relève le quotidien, la proposition de loi reste muette à propos des cadeaux dont la valeur estimative est en deçà du chiffre mentionné plus haut. Le texte n’évoque cependant pas la manière dont cette valeur est estimée. Plus encore, les membres du gouvernement et le Chef de l’Exécutif ne font pas partie des personnes concernées par ce texte. Il en est de même pour les présidents des deux Chambre du Parlement et des parlementaires membres ainsi que les présidents des institutions constitutionnelles et le corps diplomatique.

Ce n’est d’ailleurs pas la première tentative du genre du parti islamiste. Les élus du PJD, membre de son groupement parlementaire à la première Chambre ont déjà proposé une tentative de légifération en matière d’enrichissement illégal.