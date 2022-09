© Copyright : DR

Kiosque360. Le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a saisi l’occasion de la tenue du congrès régional du parti dans la région de Rabat-Salé-Kénitra pour faire des mises au point, répondre à ses adversaires et rassurer ses alliés au gouvernement. Les détails dans cette revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Ahdath.

Le Parti authenticité et modernité (PAM), qui a entamé sa rentrée politique et partisane par l’organisation de ses congrès régionaux, conformément aux décisions de la dernière réunion de son bureau politique, est monté au créneau pour répondre à ses adversaires, faire des mises au point et rassurer ses alliés au sein de la majorité gouvernementale.

«Les connaisseurs travaillent sérieusement en silence pour relever les grands défis et répondent par des actes et non par des paroles», a souligné le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, dans son intervention, dimanche, à l’ouverture des travaux du congrès régional du parti dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Et de préciser que «le parti a intégré l’équipe gouvernementale selon la logique de la responsabilité nationale et non pas uniquement partisane». Selon cette logique, a-t-il tenu à souligner, «le parti ne démissionnera pas des responsabilités qu’il a assumées avec intégrité et courage, après avoir renforcé son positionnement sur la scène politique et électorale marocaine», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 20 septembre.

Sans commenter l’information rapportée par «Jeune Afrique», qui avait prédit son départ du gouvernement et celle de son collègue du même parti Abdellatif Miraoui, le secrétaire général du PAM a qualifié de «saletés ce qui se publie sur son parti dans le but de parasiter son parcours et de nuire à ses actions». Il a même qualifié de «sales plumes» ceux qui spéculent sur le remaniement, indiquent les sources d’Al Ahdath.

Après cette mise au point, il a appelé les membres de son parti à «ignorer ce qui se publie sur le PAM et à être fiers de leur appartenance à un parti qui participe à la gestion de la chose publique, en dépit d’une conjoncture internationale très difficile». Pour rassurer ses alliés au gouvernement, Ouahbi a déclaré que «le PAM ne met pas un pied au gouvernement et l’autre dans l’opposition», indique le quotidien Assabah qui se penche sur le même sujet dans son édition du même jour.

Et Ouahbi de souligner que «le parti respecte la charte de la majorité gouvernementale», faisant savoir que «le PAM assume ses responsabilités avec courage, intégrité et honnêteté». Les travaux de son congrès régional, ajoute enfin Assabah, ont été sanctionnés par l’élection à l’unanimité de Salma Benzoubir, directrice de cabinet de la ministre Fatima-Zahra Mansouri, au poste de secrétaire régionale du PAM dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.