Oriental: les PAMistes tournent la page de Abdenbi Bioui et désignent un nouveau coordinateur

Le successeur de Abdenbi Bioui au poste de coordinateur régional du PAM dans l’Oriental a été élu lors d’un congrès réunissant des centaines de cadres et de militants PAMistes, le dimanche 26 mai. Il s’agit de Mohamed Ibrahimi, président de la commune de Berkane et député au titre de la même circonscription.

Ce congrès s’est déroulé en présence de Salaheddine Aboulghali, membre de la direction tripartite et d’autres responsables du parti dont Leila Benali, membre du bureau politique et ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Lors d’une allocution, Salaheddine Aboulghali a affirmé que la région de l’Oriental a toujours été une des forteresses du PAM qui en a adopté et défendu le projet.

«Le parti s’en tiendra toujours à la sagesse en évitant de parasiter le travail des institutions constitutionnelles», a ajouté le jeune responsable en allusion à l’affaire impliquant Abdenbi Bioui.

«Le PAM a donné l’exemple de la formation politique légitime, respectueuse de la justice et de ses décisions et qui s’interdit de commenter l’action des institutions de l’État», a encore dit Salaheddine Aboulghali en rappelant au respect de la présomption d’innocence.