Quelques jours à peine après le retour d’Abdelilah Benkirane aux commandes du Parti de la Justice et du développement (PJD), ce dernier affûte déjà ses armes, ou ce qu’il en reste, pour faire face à la majorité menée par le Rassemblement national des indépendants (RNI). Le groupe parlementaire du parti de la Lampe s’active en effet pour rallier les rangs de l’opposition et faire front commun. C’est en tout cas ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 3 novembre.

Les sources du journal soulignent que le chef du groupement parlementaire du PJD, Abdellah Bouanou, s’active ces derniers jours en prenant contact avec les chefs des autres groupes formant l’opposition pour instaurer une sorte de coordination entre eux, en vue de faire face au gouvernement. L’idée, telle qu’expliquée par Al Akhbar, est que les principaux partis de l’opposition parlent de la même voix et, surtout, qu’ils proposent conjointement des amendements au projet de loi de Finances 2022 pour lequel les votes devraient être entamées la semaine prochaine.

Cependant, ajoute la même source, plusieurs des partis sollicités se sont montrés réservés quant à la proposition du PJD. Et de citer, pour exemple, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le parti du Progrès et du socialisme (PPS). Les deux partis auraient déjà fait savoir à Abdellah Bouanou qu’ils n’étaient pas chauds quant à l'idée de la coordination qui leur est proposée en raison, principalement, du souhait du PJD de surfer sur la vague de l’opposition pour s’offrir une cure de jouvence. De plus, il semblerait qu’il y ait une volonté commune des partis de l’opposition de prendre leurs distances pour l’instant, en attendant l'adoption du PLF2022. Il n’y aurait qu’une seule exception, celle du Mouvement Populaire qui, lui, semble réceptif à la sollicitation du PJD.

Pour rappel, les dernières élections ont consacré l’USFP comme quatrième force politique dans le pays, avec un total de 35 sièges remportés. Le PPS, lui, est arrivé sixième avec 10 sièges. Le PJD et le Mouvement populaire ont, pour leur part, remporté 13 et 28 sièges respectivement. S’ils devaient donc s’allier dans l’opposition, les quatre partis devraient peser pour 86 voix au maximum lors des séances de vote, sur un total de 395 voix.