ONU: le Maroc élu à l’unanimité vice-président de la 78è session de l’Assemblée générale

Le Maroc occupera cette fonction hautement importante au nom du continent africain de septembre 2023 à septembre 2024.

L’Assemblée générale a également élu le représentant permanent de Trinité-et-Tobago auprès de l’ONU, Dennis Francis, président de la 78è session, ainsi que les autres vice-présidents, représentant les cinq régions des Nations unies.

L’élection du Maroc à la vice-présidence de l’Assemblée générale reflète le rôle actif du Royaume au sein de l’organisation internationale, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI.

En effet, le Maroc est un pays responsable et engagé dans la mise en œuvre des trois piliers des Nations unies: la paix et la sécurité internationales, le développement et les droits de l’Homme.

Le Royaume œuvre notamment dans les domaines du maintien et la consolidation de la paix, de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le discours de haine, de la promotion de la gouvernance internationale, des droits de l’Homme et de la parité des genres.

Cette élection est également une consécration internationale de la contribution substantielle et constructive du Maroc aussi bien aux Nations unies qu’au sein des fora internationaux.

La semaine de haut niveau de la 78è session de l’Assemblée générale de l’ONU, dont le thème sera annoncé incessamment, sera marquée par l’organisation de plusieurs grands évènements au sein de l’organisation multilatérale. Il s’agit notamment de la Réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, dont l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc co-facilite la déclaration politique qui sera adoptée à cette occasion par les chefs d’Etat et de gouvernement.

D’autres réunions de haut niveau sont également prévues durant ladite semaine, dont le Sommet sur les objectifs de développement durable, le dialogue de haut niveau sur le financement du développement; le Sommet sur l’ambition climatique, la réunion ministérielle préparatoire pour le Sommet de l’avenir, la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle et la réunion de haut niveau sur la tuberculose.