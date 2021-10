© Copyright : DR

En poste à Rabat depuis plusieurs mois en tant que chef du bureau de liaison d’Israël, David Govrin a annoncé sur Twitter hier, dimanche 10 octobre 2021, avoir été nommé ambassadeur de l’Etat hébreu au Maroc.

"J'ai l'honneur de vous faire part de ma nomination en tant qu'ambassadeur de l’Etat d'Israël au Maroc", a écrit David Govrin sur Twitter.

"Nous allons continuer à œuvrer pour aller de l’avant et renforcer les relations entre nos deux pays frères", a-t-il ajouté.

????? ?? ????? ?????? ???????? ?? ???? ????? ?????? ??? ?????? ????? ???? ????? ??????? ???????. ???? ???? ???????? ?? ??????? ??????? ?????? ??? ????????? ?????? ????? ???????. ??? ????? ????? ????? ??? ????? ???????? ???????? ????? ??????? ????????. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) October 10, 2021

Lors de sa visite au Maroc en août dernier, à l’occasion de l’inauguratuon du bureau de liaison d’Israël, le chef de la diplomatie israëlienne, Yaïr Lapid, a déclaré qu’il avait convenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita, d'ouvrir des ambassades complètes dans leurs pays respectifs dans un délai de deux mois.

A titre de rappel, le 22 décembre 2020, le Maroc et Israël avaient convenu de reprendre leurs relations diplomatiques. Une déclaration tripartite, entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël avait été signée à cette occasion, à Rabat.

Les deux pays avaient décidé d’accorder des autorisations de vols directs, y compris via les compagnies aériennes israéliennes et marocaine, et d’octroyer des droits de survol, de promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante et de procéder à la réouverture de bureaux de liaison, à Rabat et à Tel-Aviv.