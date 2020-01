© Copyright : DR

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a poursuivi, mercredi à Rabat, ses séances d'écoute des partis politiques et des syndicats par la tenue d'une réunion avec les représentants du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Le RNI est représenté à cette réunion par son président, Aziz Akhannouch, ainsi que par Anis Birou, Nabila Rmili, Mohamed Aujar, Saâdeddine Berrada et Mustapha Baitas, membres du bureau politique du parti.

La CSMD a tenu, depuis la semaine dernière, des réunions avec les représentants du Mouvement Populaire (MP), du Parti Justice et Développement (PJD), de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), du parti de l'Istiqlal (PI), du Mouvement Démocratique et Social (MDS), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), de l'Union Constitutionnelle (UC), de l'Union Marocaine du Travail (UMT), de l'Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération Démocratique du Travail (CDT) et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC).

La CSMD, présidée par Chakib Benmoussa, avait décidé, le 24 décembre dernier, de procéder à l'écoute des institutions et des forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations et ce, dans un esprit d'ouverture et de construction commune.

Dans cette même logique de participation et d'inclusion, la CSMD avait fait savoir qu'elle mettra en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens, afin d'enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions. La Commission organisera également une série de réunions de terrain pour écouter les citoyens et les différentes composantes de la société marocaine dans l'optique de consolider l'esprit d'interaction et d'ouverture qui caractérise son travail.